В Саратовскую область прибыл заместитель руководителя МЧС России

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Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, на месте возгорания в Энгельсе сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием заместителя руководителя МЧС России Ильи Денисова. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА. Спасибо сотрудникам МЧС и спасателям, которые круглосуточно работают на месте."Специалисты обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Дополнительно ничего не требуется. Имеющихся на объекте сил и средств достаточно, при необходимости направляется дополнительная техника.Специалисты поясняют, что требуется определенное время для завершения процесса выгорания. Ситуация находится на контроле.Подчеркну, что никакой угрозы для жилых зданий нет. Специалисты управления Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние воздуха в районе возгорания, нарушений не выявлено. Введенный режим ЧС в первую очередь необходим оперативным службам для консолидации максимального количества сил и средств, привлекаемых для ликвидации",-подчеркнул глава региона.