9 ЯНВАРЯ 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:18 | 09 января
В Саратовскую область прибыл заместитель руководителя МЧС России
09:26 | 09 января
Около 8 тысяч многодетных семей региона получили удостоверение единого образца
13:14 | 31 декабря
Министр информации исполнил желание маленькой жительницы Маркса
12:07 | 31 декабря
В Хвалынске дети поздравили маму участника СВО
20:04 | 28 декабря
О героях страны написали участники проекта «Проводники культуры»
16:22 | 28 декабря
В 2024 году жители Саратовской области активно интересовались поддержкой бизнеса
14:04 | 28 декабря
Что ждёт ФК “Сокол” в 2025 году?
10:39 | 28 декабря
Дети погибших защитников Отечества побывали в гостях у главного Деда Мороза страны
18:00 | 27 декабря
Энгельс стал лучшим в стране по показателям охраны лесных ресурсов
16:00 | 27 декабря
Для ребят из регионов ПФО зажглась главная окружная Новогодняя Елка
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовскую область прибыл заместитель руководителя МЧС России

Новости
В Саратовскую область прибыл заместитель руководителя МЧС России

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, на месте возгорания в Энгельсе сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием заместителя руководителя МЧС России Ильи Денисова. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА. Спасибо сотрудникам МЧС и спасателям, которые круглосуточно работают на месте.

"Специалисты обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Дополнительно ничего не требуется. Имеющихся на объекте сил и средств достаточно, при необходимости направляется дополнительная техника.

Специалисты поясняют, что требуется определенное время для завершения процесса выгорания. Ситуация находится на контроле.

Подчеркну, что никакой угрозы для жилых зданий нет. Специалисты управления Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние воздуха в районе возгорания, нарушений не выявлено. Введенный режим ЧС в первую очередь необходим оперативным службам для консолидации максимального количества сил и средств, привлекаемых для ликвидации",-подчеркнул глава региона.