9 ЯНВАРЯ 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:18 | 09 января
В Саратовскую область прибыл заместитель руководителя МЧС России
09:26 | 09 января
Около 8 тысяч многодетных семей региона получили удостоверение единого образца
13:14 | 31 декабря
Министр информации исполнил желание маленькой жительницы Маркса
12:07 | 31 декабря
В Хвалынске дети поздравили маму участника СВО
20:04 | 28 декабря
О героях страны написали участники проекта «Проводники культуры»
16:22 | 28 декабря
В 2024 году жители Саратовской области активно интересовались поддержкой бизнеса
14:04 | 28 декабря
Что ждёт ФК “Сокол” в 2025 году?
10:39 | 28 декабря
Дети погибших защитников Отечества побывали в гостях у главного Деда Мороза страны
18:00 | 27 декабря
Энгельс стал лучшим в стране по показателям охраны лесных ресурсов
16:00 | 27 декабря
Для ребят из регионов ПФО зажглась главная окружная Новогодняя Елка
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Около 8 тысяч многодетных семей региона получили удостоверение единого образца

Новости
Около 8 тысяч многодетных семей региона получили удостоверение единого образца


В Саратовской области продолжается выдача удостоверений многодетной семьи единого образца. На начало года документ получили около 8 тысяч многодетных семей.

Напоминаем, документы старого образца действительны до 1 января 2026 года. Заявление на замену удостоверения необходимо подать до 31 декабря 2025 года. Для этого необходимо обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства.

Многодетные семьи, получающие удостоверение впервые, могут оставить заявление через Госуслуги, МФЦ или также в учреждении соцподдержки.

Новое удостоверение, разработанное по поручению Президента РФ Владимира Путина, устанавливает статус бессрочно и действует на территории всей страны, обеспечивая возможность получения региональных и федеральных мер поддержки и льгот.

Напомним, в Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии обучения на очном отделении в образовательной организации (в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел), признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту.

По всем возникающим вопросам о выдаче удостоверений можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 (доб. 2).