Около 8 тысяч многодетных семей региона получили удостоверение единого образца

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В Саратовской области продолжается выдача удостоверений многодетной семьи единого образца. На начало года документ получили около 8 тысяч многодетных семей.Напоминаем, документы старого образца действительны до 1 января 2026 года. Заявление на замену удостоверения необходимо подать до 31 декабря 2025 года. Для этого необходимо обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства.Многодетные семьи, получающие удостоверение впервые, могут оставить заявление через Госуслуги, МФЦ или также в учреждении соцподдержки.Новое удостоверение, разработанное по поручению Президента РФ Владимира Путина, устанавливает статус бессрочно и действует на территории всей страны, обеспечивая возможность получения региональных и федеральных мер поддержки и льгот.Напомним, в Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии обучения на очном отделении в образовательной организации (в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел), признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту.По всем возникающим вопросам о выдаче удостоверений можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 (доб. 2).