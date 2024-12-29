В 2024 году жители Саратовской области активно интересовались поддержкой бизнеса

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С начала года министерством экономического развития Саратовской области отработано порядка 200 обращений жителей.Сообщения поступали через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент» и Платформу обратной связи (ПОС). Традиционно большинство касалось мер поддержки бизнеса.Напомним, что на цифровой платформе МСП.РФ реализован механизм адресного подбора мер поддержки и специальных сервисов для предпринимателей и самозанятых, возможность их дистанционного получения.Начинающим предпринимателям платформа поможет выбрать оптимальную организационно-правовую форму и налоговый режим, автоматически сформирует документы для регистрации и отправит в ФНС России, подберет персональный план обучения на основе экспресс-тестирования.Действующим предпринимателям платформа предложит меры поддержки, доступные в регионе, подберет программы развития компетенций и поможет получить обратную связь от экспертов, сформирует необходимые для ведения бизнеса документы и др. В настоящее время бизнесу доступно более 30 онлайн-сервисов.Платформа МСП.РФ разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».