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В 2024 году жители Саратовской области активно интересовались поддержкой бизнеса

Новости
В 2024 году жители Саратовской области активно интересовались поддержкой бизнеса




С начала года министерством экономического развития Саратовской области отработано порядка 200 обращений жителей.

Сообщения поступали через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент» и Платформу обратной связи (ПОС). Традиционно большинство касалось мер поддержки бизнеса.

Напомним, что на цифровой платформе МСП.РФ реализован механизм адресного подбора мер поддержки и специальных сервисов для предпринимателей и самозанятых, возможность их дистанционного получения.

Начинающим предпринимателям платформа поможет выбрать оптимальную организационно-правовую форму и налоговый режим, автоматически сформирует документы для регистрации и отправит в ФНС России, подберет персональный план обучения на основе экспресс-тестирования.

Действующим предпринимателям платформа предложит меры поддержки, доступные в регионе, подберет программы развития компетенций и поможет получить обратную связь от экспертов, сформирует необходимые для ведения бизнеса документы и др. В настоящее время бизнесу доступно более 30 онлайн-сервисов.


Платформа МСП.РФ разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».