Дети погибших защитников Отечества побывали в гостях у главного Деда Мороза страны

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В Балакове дети погибших участников специальной операции при поддержке саратовского филиала фонда «Защитники Отечества» посетили праздничный поезд Деда Мороза из Великого Устюга.В состав передвижной резиденции главного новогоднего волшебника входят вагоны с интерактивными зонами, «Сказочная деревня», вагоны для проведения игр и новогодних квестов, вагон-лавка с сувенирами, фотокупе. Сам Дед Мороз встретил ребят не один: с ним была Снегурочка и целая свита веселых помощников.Маленькие гости окунулись в мир сказки: их провели по всем вагонам, устроили для них веселые конкурсы и чаепитие с пряниками. В завершение ребята получили подарки, которые лично вручал сам Дед Мороз вместе с его преданной командой.«Спасибо за этот чудесный праздник! Это было очень здорово, интересно, красиво и весело! У нас сразу появилось новогоднее настроение!» - поделились впечатлениями семьи защитников Отечества.