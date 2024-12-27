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Энгельс стал лучшим в стране по показателям охраны лесных ресурсов

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Энгельс оказался в числе лидеров по динамике развития окружающей среды в ESG-индексе городов и регионов, составленный Сбером и ВЭБ.РФ, который выявил лидеров 2024 года среди городов и субъектов Российской Федерации.



«По итогам обновления данных 2024 года и в динамике мы фиксируем, что устойчивое развитие городов все более фокусируется на запросах обычной семьи. Среди городов, которые показали позитивную динамику по совокупности факторов Индекса, выделю Красногорск, Тобольск и Ханты-Мансийск, а среди лидеров отдельных блоков — Энгельс (“Окружающая среда”), Казань (“Общество”), Ленинск-Кузнецкий и Симферополь (“Управление”)», — отметил, представляя индекс, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.

Энгельс вошел в тройку городов страны по показателю охраны лесных ресурсов. Выше 99.8 балла в данной категории продемонстрировали также Азов и Ставрополь.

ESG-индекс — система координат и инструментов, которая позволяет городам и регионам оценить свой прогресс на пути устойчивого развития и достижения национальных целей по трем направлениям «Окружающая среда», «Общество» и «Управление».

Отметим, что Саратовская область среди регионов продемонстрировала высокие показатели по направлению «Управление»: «Антикоррупция» - 81.1 балл, развитие малого и среднего предпринимательства – 52 балла. Выше чем в среднем по стране регион оказался по показателям «Здоровье» - 58,2%, «Образование и культура» - 51,9 балла, а также по водным ресурсам – 81,8 балла, охране воздуха – 77,1 балла и работе с отходами.