Для ребят из регионов ПФО зажглась главная окружная Новогодняя Елка

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26 декабря в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из 13 регионов Приволжья.На главную окружную Елку приглашены победители и лауреаты всероссийских предметных олимпиад, соревнований и конкурсов, окружных общественных проектов, дети из многодетных семей, отличившихся в общественной деятельности, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников специальной военной операции.Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя Президента России в ПФО соблюдается на протяжении нескольких лет.«Новый год – любимый праздник всех детей, время исполнения желаний и хорошего настроения. Хотелось бы пожелать всем участникам Елки верить в себя и свои силы, постигать новое и открывать в себе новые таланты, ярких и интересных событий, веселых приключений, верных друзей и мудрых наставников рядом, и конечно, побольше любимых подарков!» – сказал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. Юных гостей ожидала новогодняя сказка «Подарок для Деда Мороза» – об увлекательном расследовании таинственного исчезновения главного новогоднего волшебника. Любимые герои детских произведений – Буратино, Кот в сапогах, Красная Шапочка, Золушка, Кот Базилио и Лиса Алиса раскрывают настоящие чудеса. В представлении приняли участие артисты филармонии и юные воспитанники детской студии при Ансамбле народной песни и танца «Любава».Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, выставки «От Рождества до Масленицы» в Манеже, планетария, музея «Усадьба Рукавишниковых», прогулкой по территории Ярмарки, Стрелки с осмотром выставочного и концертного пакгаузов, собора Александра Невского.В завершение праздника состоялся традиционный хоровод вокруг Кремлевской елки с участием Деда Мороза и Снегурочки, а затем все дети получили сладкие новогодние подарки.