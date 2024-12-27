Депутаты областной Думы поддержали расторжение контракта с застройщиком домов для переселенцев из аварийного жилья

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прокомментировал решение администрации Саратова о расторжении контракта с застройщиком домов для переселения саратовцев из аварийного жилья.«Деньги российских налогоплательщиков не должны уходить на содержание строительных олигархов на «брегах обетованных»!Саратовская городская власть наконец-то набралась мужества и расторгла контракт с АО «Саратовоблжилстроем». Эта кампания обязана была построить дома для переселения людей из аварийного жилого фонда. Свои обязательства не выполнила.Сдача готовых домов должна была быть до конца текущего года. На сегодняшний день в квартирах (1-му Брянскому тупику и Брянскому проезду) нет дверей, сантехники, электропроводки, не проведены отделочные работы. Фактически жить там нельзя!За что тогда платить застройщику бюджетные деньги?Напомню, что владельцем АО «Саратовоблжилстрой» является не безызвестный строительный олигарх Леонид Писной. По некоторым данным он постоянно проживает в Израиле.Почему деньги российских налогоплательщиков уходят на жизнь «бизнесмена» в недружественной нам стране? Как вообще получилось, что муниципальный контракт достался фирме, принадлежащей человеку, проживающему в Израиле?На эти вопросы должны ответить правоохранительные органы», - заявил Грибов.сообщил о намерении обратиться в УФАС с целью включения подрячика в реестр недособросовестных.«Расторгнут муниципальный контракт на строительство дома по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Такое решение приняла администрация города Саратова. Строительно-монтажные работы на доме по 1-му Брянскому тупику и Брянскому проезду в Саратове компания АО «Саратовоблжилстрой» ( владелец Леонид Писной) должна была закончить 30 ноября 2024 года, а до конца года сдать готовый объект. Однако до настоящего времени в квартирах нет дверей, ванн, плит, розеток, выключателей, заземления, натяжных потолков, отсутствуют полотенцесушители. Кроме этого, плитка в ванных выложена не ровно, нарушена окраска радиаторов и они помяты, отсутствуют пожарные оповещали, вентиляционные каналы и стояки выполнены не по проекту.Думаю, что пришло время обращаться в УФАС для принятия решения о включении АО «Саратовоблжилстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков», - отметил депутат.