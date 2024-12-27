Бизнес-проект многодетной матери из Саратова отметили на федеральном уровне

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«Количество действующего бизнеса составляет уже порядка 78 тысяч. В текущем году создано около 12,6 тысячи новых субъектов бизнеса, что на 5,3% больше, чем в прошлом. Количество самозанятых превысило 144 тысячи - рост в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом», - заявил чиновник.Основной объем поддержки министерство экономического развития оказывало в этом году в рамках нацпроекта президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Это комплекс имущественной, образовательной, информационной, консультационной, финансовой поддержки, продвижение продукции через бизнес-миссии и маркетплейсы, инжиниринг и цифровые услуги.Предоставлялись гранты молодым и социальным предпринимателям на развитие в размере до 500 тысяч рублей, субсидии по лизингу - получатели поддержки осуществили инвестиции в основной капитал в размере 304,6 млн рублей. Кроме того, в регионе принят ряд налоговых стимулов для малого бизнеса, в их числе продление «налоговых каникул» до конца 2026 года.Также руководитель бизнес-инкубатора Саратовской области Екатерина Асташкина рассказала об итогах работы центра «Мой бизнес». Предприниматели региона поделились историями развития бизнеса с господдержкой.Основатель частного бренда живой профессиональной косметики, победительница регионального этапа программы «Мама-предприниматель», многодетная мать Ирина Платонова высоко оценила опыт работы с центром «Мой бизнес».«В марте я вышла на рынок со своей продукцией и благодаря поддержке центра получила хороший старт. Наше тесное сотрудничество началось с фестиваля, где я презентовала свою продукцию и поняла, что есть много любителей профессиональной косметики. Теперь продолжаю участвовать во всех ярмарках и выставках. Самым ярким моментом стала победа в программе «Мама-предприниматель». Я получила новые знания, знакомства, мотивацию», - заявила она.Платонова вошла в число 9 финалисток федерального этапа грантовой программы «Мама-предприниматель». В настоящее время центр «Мой бизнес» с Минэкономразвития РФ прорабатывает проект по поддержке ее бизнеса.