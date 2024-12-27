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Для воспитанников интерната прошел очередной мастер-класс

Новости
Для воспитанников интерната прошел очередной мастер-класс

Со старшей группой воспитанников школы-интерната города Хвалынска проведен очередной мастер-класс. Об этом рассказали в региональной общественной палате. Ребята учились готовить пряные булочки с чесноком и зеленью, традиционную русскую медовую коврижку и горячий шоколадный напиток. Об этом рассказали в официальной группе интерната в ВКонтакте: «Аромат свежей выпечки привлекал, к нам то и дело заглядывали любопытные детские лица. «Как вкусно пахнет, скоро будет готово?». Юные повара, преисполненные гордости, просили не мешать «Скоро, ждите!», - поделились подробностями сотрудники интерната.
По словам ребят, они и представить не могли, как много радости получаешь, когда готовишь. В поварском арсенале воспитанников уже несколько блюд. Говорят, когда вырастут – всегда смогут порадовать близких чем-нибудь вкусненьким.

Как рассказал председатель Общественной палаты области Борис Шинчук, на днях его проект получил крайне высокую положительную оценку в Москве, где был презентован как "Лучший проект года". "Команда саратовского отделения ОГО «Ассамблея народов России» продолжит развивать проект и надеется на его успешное продолжение со временем и в других учебных заведениях».

Напомним, общественный проект по обучению детей на поваров русской кухни третий год реализуется в школе-интернате Хвалынска. Ранее там при поддержке Фонда Президентских грантов оснастили учебный центр новым современным оборудованием.