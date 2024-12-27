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В правительстве области подвели итоги работы казачьих обществ за 2024 год

Новости
Состоялось заседание постоянной рабочей группы по делам казачества

В правительстве области подвели итоги работы казачьих обществ за 2024 год

В пресс-центре Правительства области состоялось заседание постоянной рабочей группы по делам казачества. Участники заседания обсудили итоги реализации на территории области в 2024 году мероприятий Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Модератором мероприятия выступил атаман Окружного казачьего общества, казачий полковник  Андрей Фетисов, который отметил, что в регионе обеспечено необходимое взаимодействие органов власти всех уровней и казачьих обществ в реализации государственной политики в отношении казачества. Большое внимание этому вопросу уделяется Губернатором области Романом Бусаргиным, при содействии которого в прошлом году были созданы правовые и финансовые условия для несения казаками государственной гражданской службы.

В правительстве области подвели итоги работы казачьих обществ за 2024 год

Выступая с приветственным словом, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина подчеркнула, что министерством во взаимодействии с казачьими обществами в текущем году проведено множество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, развитие казачьей культуры и казачьего образования. Министр также поблагодарила членов казачьих обществ за оказание помощи участникам специальной военной операции. В качестве основной задачи на следующий год Наталья Трошина обозначила активизацию работы казачьих обществ области по вхождению в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, что позволит им претендовать на получение субсидии из областного бюджета для несения казаками государственной службы.

В правительстве области подвели итоги работы казачьих обществ за 2024 год

И.о. заместителя министра образования области - начальника управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин проинформировал участников совещания о развитии в регионе казачьего образования. По его словам, в настоящее время в 17 общеобразовательных организациях области созданы 116 кадетско-казачьих классов в которых обучаются более 2 тысяч школьников, в 6 дошкольных образовательных учреждениях образованы 14 групп, в которых обучаются 268 человек. В 6 учреждениях области созданы военно-патриотические казачьи клубы в том числе на базе ГБПОУ СО «Ивантеевский техникум агропромышленных технологий и управления» создан клуб «Сполох». В начале 2025 года министерством образования области будут проведены совещания в целях разработки «дорожной карты» по присвоению статуса «казачья образовательная организация» образовательным учреждениям области.

В правительстве области подвели итоги работы казачьих обществ за 2024 год

Атаман Энгельсского станичного казачьего общества области Владимир Щепетов поделился опытом несения казаками государственной гражданской службы на возмездной основе. Работа в данном направлении ведется с 2023 года за счет субсидии, которая предоставляется из областного бюджета казачьим обществам, принимающим участие в охране общественного порядка на территории региона. По его словам, в текущем году в рамках несения государственной службы казаками предотвращено множество правонарушений, составлено 5 административных протоколов. Кроме того, за счет субсидии удалось существенно укрепить материально-техническую базу казачьего общества.

Руководитель центра образования «Точка роста» МО «СОШ №3» г. Петровска Юлия Малышева рассказала об опыте участия Петровского станичного казачьего общества области в региональных и федеральных конкурсах грантов. По ее словам, с 2022 года казачье общество реализовало за счет региональной и федеральной грантовой поддержки шесть проектов на сумму более 3,4 млн. рублей. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе членов казачьего общества и участию в обучающих семинарах, организуемых, в том числе, министерством внутренней политики и общественных отношений области.

Присутствующая на заседании заместитель начальника Управления Минюста России по Саратовской области Ирина Нечаева поблагодарила атаманов казачьих обществ за совместную работу в течение года, а также предложила совместными усилиями провести в 2025 году работу по внесению 16 казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.

На заседании постоянной рабочей группы по делам казачества сотрудники образовательных организаций области были награждены Благодарственными письмами Губернатора области и министерства внутренней политики и общественных отношений области за значительный вклад в развитие казачьего образования и патриотическое воспитание молодежи. Заслуженные награды учителю музыки МОУ «Татищевский лицей» Оксане Бобякиной, заместителю директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ №43 им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова» Марии Руденко, учителю технологии МОУ «Татищевский лицей» Ирине Дубовской и учителю начальных классов литературного чтения «МОУ «СОШ с. Вязовка» Наталье Фартуковой вручила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.