В правительстве области подвели итоги работы казачьих обществ за 2024 год

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В пресс-центре Правительства области состоялось заседание постоянной рабочей группы по делам казачества. Участники заседания обсудили итоги реализации на территории области в 2024 году мероприятий Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Модератором мероприятия выступил атаман Окружного казачьего общества, казачий полковник Андрей Фетисов, который отметил, что в регионе обеспечено необходимое взаимодействие органов власти всех уровней и казачьих обществ в реализации государственной политики в отношении казачества. Большое внимание этому вопросу уделяется Губернатором области Романом Бусаргиным, при содействии которого в прошлом году были созданы правовые и финансовые условия для несения казаками государственной гражданской службы.Выступая с приветственным словом, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина подчеркнула, что министерством во взаимодействии с казачьими обществами в текущем году проведено множество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, развитие казачьей культуры и казачьего образования. Министр также поблагодарила членов казачьих обществ за оказание помощи участникам специальной военной операции. В качестве основной задачи на следующий год Наталья Трошина обозначила активизацию работы казачьих обществ области по вхождению в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, что позволит им претендовать на получение субсидии из областного бюджета для несения казаками государственной службы.И.о. заместителя министра образования области - начальника управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин проинформировал участников совещания о развитии в регионе казачьего образования. По его словам, в настоящее время в 17 общеобразовательных организациях области созданы 116 кадетско-казачьих классов в которых обучаются более 2 тысяч школьников, в 6 дошкольных образовательных учреждениях образованы 14 групп, в которых обучаются 268 человек. В 6 учреждениях области созданы военно-патриотические казачьи клубы в том числе на базе ГБПОУ СО «Ивантеевский техникум агропромышленных технологий и управления» создан клуб «Сполох». В начале 2025 года министерством образования области будут проведены совещания в целях разработки «дорожной карты» по присвоению статуса «казачья образовательная организация» образовательным учреждениям области.Атаман Энгельсского станичного казачьего общества области Владимир Щепетов поделился опытом несения казаками государственной гражданской службы на возмездной основе. Работа в данном направлении ведется с 2023 года за счет субсидии, которая предоставляется из областного бюджета казачьим обществам, принимающим участие в охране общественного порядка на территории региона. По его словам, в текущем году в рамках несения государственной службы казаками предотвращено множество правонарушений, составлено 5 административных протоколов. Кроме того, за счет субсидии удалось существенно укрепить материально-техническую базу казачьего общества.Руководитель центра образования «Точка роста» МО «СОШ №3» г. Петровска Юлия Малышева рассказала об опыте участия Петровского станичного казачьего общества области в региональных и федеральных конкурсах грантов. По ее словам, с 2022 года казачье общество реализовало за счет региональной и федеральной грантовой поддержки шесть проектов на сумму более 3,4 млн. рублей. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе членов казачьего общества и участию в обучающих семинарах, организуемых, в том числе, министерством внутренней политики и общественных отношений области.Присутствующая на заседании заместитель начальника Управления Минюста России по Саратовской области Ирина Нечаева поблагодарила атаманов казачьих обществ за совместную работу в течение года, а также предложила совместными усилиями провести в 2025 году работу по внесению 16 казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.На заседании постоянной рабочей группы по делам казачества сотрудники образовательных организаций области были награждены Благодарственными письмами Губернатора области и министерства внутренней политики и общественных отношений области за значительный вклад в развитие казачьего образования и патриотическое воспитание молодежи. Заслуженные награды учителю музыки МОУ «Татищевский лицей» Оксане Бобякиной, заместителю директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ №43 им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова» Марии Руденко, учителю технологии МОУ «Татищевский лицей» Ирине Дубовской и учителю начальных классов литературного чтения «МОУ «СОШ с. Вязовка» Наталье Фартуковой вручила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.