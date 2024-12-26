Александр Казаков о рейтинге губернаторов: «В сложных условиях область сохраняет стабильное развитие»

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Профессор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, доктор политических наук Александр Казаков прокомментировал итоги ежегодного Национального Рейтинга Губернаторов, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.«Согласно исследованию «Национального рейтинга губернаторов» 2024 года Роман Бусаргин занимает 56 место. За два года он поднялся почти на десять позиций и находится в группе губернаторов – «середняков». Эксперты оценили его активную работу, то, что он старается максимально решать проблемные вопросы. Действительно, область находится в различных рейтингах традиционно в середине, хотя есть подвижки роста. Сильные отрасли – сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и некоторые иные демонстрируют уверенный рост. По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства региона по полному кругу предприятий достиг 106,1%, этот показатель выше среднероссийского. Активно развивается инвестиционная составляющая. Здесь мы также за два года выбились в лидеры. В целом, в сложных внешних условиях область сохраняет стабильное развитие, это и есть главная заслуга губернатора», - отметил Казаков.