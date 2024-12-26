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Александр Казаков о рейтинге губернаторов: «В сложных условиях область сохраняет стабильное развитие»

Новости
Александр Казаков о рейтинге губернаторов: «В сложных условиях область сохраняет стабильное развитие»

Профессор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, доктор политических наук Александр Казаков прокомментировал итоги ежегодного Национального Рейтинга Губернаторов, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

«Согласно исследованию «Национального рейтинга губернаторов» 2024 года Роман Бусаргин занимает 56 место. За два года он поднялся почти на десять позиций и находится в группе губернаторов – «середняков». Эксперты оценили его активную работу, то, что он старается максимально решать проблемные вопросы. Действительно, область находится в различных рейтингах традиционно в середине, хотя есть подвижки роста. Сильные отрасли – сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и некоторые иные демонстрируют уверенный рост. По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства региона по полному кругу предприятий достиг 106,1%, этот показатель выше среднероссийского. Активно развивается инвестиционная составляющая. Здесь мы также за два года выбились в лидеры. В целом, в сложных внешних условиях область сохраняет стабильное развитие, это и есть главная заслуга губернатора», - отметил Казаков.