Саратовские казаки получили гуманитарную помощь от земляков

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Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» при поддержке Правительства области доставили гуманитарный груз казакам Саратовской Казачьей Сотни, выполняющим боевые задачи в составе Министерства обороны РФ на государственной границе в Белгородской области.Саратовским казакам передали для дальнейшей доставки на линию боевого соприкосновения автомобиль «Нива», средства радиоэлектронной борьбы и детекторы БПЛА, генераторы, бензопилы, «печки-буржуйки», продукты питания, средства первой необходимости.С особой теплотой приняли казаки личные посылки из дома и письма учеников средней общеобразовательной школы №71 г. Саратова.