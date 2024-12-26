В СГУ начала работу комната матери и ребёнка

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В Саратовском университете 25 декабря состоялось открытие комнаты матери и ребёнка, созданной в рамках проекта Минобрнауки РФ «Помоги маме учиться». Пространство расположено на 1 этаже XII корпуса и готово к приёму маленьких гостей и их родителей.Первые посетители побывали в оборудованном помещении уже сегодня. Студентки факультета психолого-педагогического и специального образования с малышами успели оценить комфортные условия пребывания, созданные для молодых родителей на период обучения в университете.На церемонии открытия присутствовали ректор СГУ А.Н. Чумаченко, проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе О.Е. Нестерова, начальник Управления социальной работы М.И. Кабанова, директор Педагогического института Т.Г. Фирсова, декан факультета гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков С.А. Шилова, декан факультета ППиСО Т.Ф. Рудзинская, заместитель декана факультета физико-математических и естественно-научных дисциплин О.А. Литвинова.А.Н. Чумаченко,ректор СГУ:«Это светлое уютное помещение создано с целью поддержки молодых родителей во время обучения в университете. Мы понимаем, насколько важно для них иметь возможность совмещать учебу и заботу о детях. “Комната матери и ребёнка” оборудована всем необходимым для комфортного пребывания. Мы надеемся, что она станет не только местом для отдыха, но и пространством для общения и будет способствовать формированию “просемейной” среды на площадке вуза».О.Е. Нестерова,проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе:«Это инициатива, которая отражает заботу университета о своих студентах и их семьях, и мы надеемся, что она будет востребована и станет важной частью студенческой жизни».Юлия Люкшина,студентка факультета ППиСО:«Такие инициативы помогают сделать образовательный процесс доступным и комфортным для всех категорий студентов, особенно в период сессии. Я очень рада, что университет создал такую комнату, которая поддерживает нас в этот непростой и волнительный период».Анастасия Булгакова,студентка факультета ППиСО:«Наличие комнаты матери и ребёнка значительно облегчает процесс совмещения учёбы и материнства. Это позволит нам, молодым родителям, чувствовать себя более уверенно и спокойно. Это не просто помещение, это поддержка и понимание со стороны университета».Сегодня в Саратовском университете на очной форме обучаются порядка 160 молодых студенческих семей. Из них у 40 семей уже есть дети.В этом году СГУ принял участие в федеральной программе и выиграл субсидию на создание «Комнаты матери и ребёнка». Проект «Помоги маме учиться» направлен на создание условий, способствующих успешному обучению и социализации молодых родителей.Комната рассчитана на пребывание детей до трёх лет. Помещение включает в себя уютные зоны для отдыха, необходимое оборудование для кормления и ухода за детьми. Оказывать помощь родителям в период пребывания с малышами будут волонтёры факультета психолого-педагогического и специального образования.