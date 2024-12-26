Продукция саратовской компании будет продвигаться под национальным брендом

просмотров: 110

Еще одна саратовская компания ООО «Техкомплект» присоединилась к национальному бренду «Сделано в России», подтвердив надежность и качество своей продукции.Компания получила сертификат «Сделано в России» на прижимные фланцы для полиэтиленовых труб с полимерным покрытием и без него. Сертификат дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия — «птички» в цвете триколор, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра.«Техкомплект» 17 лет является крупнейшим производителем фланцев. Основным потребителем продукции предприятия являются российские компании, в 2024 году продукт начал отгружаться на экспорт в Беларусь и Казахстан. На сегодняшний день доля производства на экспорт составляет 2,5%, запланированный объем экспортных поставок на 25 год – до 10%.Содействие в работе с зарубежными партнерами оказывает Центр поддержки экспорта Саратовской области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», реализуемых по решению Президента РФ Владимира Путина.