Вячеслав Максюта победил в национальной премии с проектом народных фитнес-парков

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Саратовский спортсмен и общественник Вячеслав Максюта стал победителем Национальной премии «Россия - страна возможностей».Он получил награду «За вклад в создание возможностей в России» в номинации «Спорт и уличная культура». Всего в финал премии вышли 99 человек, спортсмен вошел в число 13 победителей.Саратовец представил свой проект «Народный фитнес-парк». Это уличные площадки с различными тренажерами для бесплатных занятий физкультурой. В Саратовской области работает 12 таких парков: 5 - в Саратове, по одному - в Энгельсе и Энгельсском районе, Балакове, селе Воскресенском, селе Александров Гай, а также поселке Степное и селе Мечетном Советского района.Отметим, Вячеслав Максюта уже 36 раз посетил зону СВО, оказывая гуманитарную помощь военнослужащим. Он организует сборы средств, затем закупает и доставляет бойцам всё необходимое.«Хочу сказать слова благодарности всем, кто поздравил, написал добрые слова. Только близкий, родной духом и независтливый человек может разделить радость победы. Я очень счастлив, что у меня такие люди есть и со многими я дружу.Также хочу сказать, что это общая победа, мы все старались над этими площадками, народными фитнес-парками, одному никогда не осилить подобного, поэтому поздравляю вас всех, мои друзья», - написал спортсмен в телеграм-канале«Хотелось бы, что в нашей стране было как можно больше людей здоровых и сильных и способных ввести за собой», - рассказал Вячеслав Максюта на церемонии награждения.На вопрос о своей гуманитарной деятельности, помощи фронту и 37 поездках на Донбасс саратовец ответил: «Мне хотелось бы, что война закончилась как можно быстрее и мы (волонтеры) были бы уже не нужны армии. Наши силы они не напрасны – ребятам очень нужна эта помощь. Такие люди как волонтеры они делают очень большой вклад в то, чтобы быстрее закончилась война».