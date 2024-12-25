Комитет семей воинов Отечества Саратовской области дарит всем своё Новогоднее настроение

просмотров: 114

Представители Комитета семей воинов Отечества Саратовской области приняли участие в новогоднем представлении для детей коррекционной школы-интернат в с. Приволжское Ровенского района.Неоценимую помощь им в этом оказали Татьяна Саблюкова и курсанты Саратовского военного Краснознаменного института, а на роль Деда Мороза пригласили студента Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, приехавшего из Африки.Для курсантов Саратовского военного Краснознаменного института уже стало традицией оказание помощи детям. Авиаторы закупили и подарили детям коррекционной школы-интернат канцелярские товары, спортивный инвентарь и сладости, которые так любят дети. А также порадовали детей новогодним представление, на котором были сказки, песни, танцы и чудеса, и даже два Деда Мороза.Все дети получили много положительных эмоций и впечатлений, и конечно же сладкие подарки.А организаторы праздника были поощрены благодарственными письмами руководства школы.Иностранные учащиеся получили уникальную возможность познакомиться с традициями встречи Нового года в России.Такие праздники позволяют почувствовать, как Россия — Матушка, объединяет все народы.В завершение программы студенты, вместе со зрителями, водили хоровод вокруг ёлочки под русскую народную песню«В лесу родилась ёлочка», затем исполнили шуточную песню «Чунга-чанга», и, конечно же, звучала патриотическая песня «ВПЕРЁД, РОССИЯ».Финальная новогодняя песня объединила всех участников и зрителей праздничного концерта, создав атмосферу единства и праздника. Весь вечер в зале царили дружба, веселье, воодушевление, поддержка и новогоднее настроение, что сделало это событие незабываемым для всех присутствующих.