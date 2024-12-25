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Комитет семей воинов Отечества Саратовской области дарит всем своё Новогоднее настроение

Новости
Комитет семей воинов Отечества Саратовской области дарит всем своё Новогоднее настроение




Представители Комитета семей воинов Отечества Саратовской области приняли участие в новогоднем представлении для детей коррекционной школы-интернат в с. Приволжское Ровенского района.

Неоценимую помощь им в этом оказали Татьяна Саблюкова и курсанты Саратовского военного Краснознаменного института, а на роль Деда Мороза пригласили студента Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, приехавшего из Африки.

Для курсантов Саратовского военного Краснознаменного института уже стало традицией оказание помощи детям. Авиаторы закупили и подарили детям коррекционной школы-интернат канцелярские товары, спортивный инвентарь и сладости, которые так любят дети. А также порадовали детей новогодним представление, на котором были сказки, песни, танцы и чудеса, и даже два Деда Мороза.

Все дети получили много положительных эмоций и впечатлений, и конечно же сладкие подарки.

А организаторы праздника были поощрены благодарственными письмами руководства школы.

Иностранные учащиеся получили уникальную возможность познакомиться с традициями встречи Нового года в России.

Такие праздники позволяют почувствовать, как Россия — Матушка, объединяет все народы.

В завершение программы студенты, вместе со зрителями, водили хоровод вокруг ёлочки под русскую народную песню

«В лесу родилась ёлочка», затем исполнили шуточную песню «Чунга-чанга», и, конечно же, звучала патриотическая песня «ВПЕРЁД, РОССИЯ».

Финальная новогодняя песня объединила всех участников и зрителей праздничного концерта, создав атмосферу единства и праздника. Весь вечер в зале царили дружба, веселье, воодушевление, поддержка и новогоднее настроение, что сделало это событие незабываемым для всех присутствующих.