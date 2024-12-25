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Саратовская область поднялась на 9 позиций в рейтинге научно-технологического развития регионов

Новости
Саратовская область поднялась на 9 позиций в рейтинге научно-технологического развития регионов


На заседании Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко состоялась презентация рейтинга научно-технологического развития регионов России по итогам 2023 года.
Рейтинг третий год подряд формирует Минобрнауки России. По словам министра Валерия Фалькова, при составлении рейтинга за 2023 год значительно увеличено количество критериев, позволивших оценить технологическую независимость в каждом конкретном субъекте.

Лидерами рейтинга за 2023 года стали Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Саратовская область оказалась в числе регионов, продемонстрировавших наибольший рост, значительно улучшив свои показатели по сравнению с 2022-м. Наш регион поднялся в рейтинге сразу на 9 позиций, заняв 39 место.