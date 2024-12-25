Саратовские студенты прошли производственную практику на объектах транспортного строительства страны

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С конца ноября студенты старших курсов Саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений прошли производственную практику на объектах транспортного строительства в Саратовской области и Москве. За этот период они смогли применить полученные теоретические знания на практике, участвуя в реализации значимых проектов.Практика включала в себя разработку графиков работ, выполнение строительных задач в монтажных и отделочных работах, проверку качества строительных материалов, изучение стандартов и методов контроля качества. Кроме того, ребята познакомились с современными технологиями и оборудованием, используемыми при возведении сложных инженерных сооружений.Этот опыт позволит будущим специалистам получить необходимые навыки для успешного старта карьеры в сфере строительства мостов и гидротехнических сооружений.