Дети участников СВО посетили новогодние мероприятия

просмотров: 143

В программе новогодние спектакли, цирковые представления, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы вокруг елки и, конечно же, подарки.«Семьям участников специальной военной операции стараемся уделять особое внимание. Особенно в преддверии такого праздника как Новый год. Очень приятно видеть улыбки на лицах наших маленьких гостей. Важно, чтобы дети и взрослые понимали, что они не одни, чувствовали нашу заботу», - отметил председатель комитета по труду и социальному развитию Максим Михайловский.