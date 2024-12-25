Еще один саратовский депутат отправляется на фронт

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Депутат Саратовской областной думы Роман Ирисов, представляющий Балаковский район, принял решение подписать контракт и отправляется выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.«В этом решении меня полностью поддержала моя семья: мама, жена и дочь. Хочу поблагодарить друзей - это моя поддержка во все времена. Сейчас я уверен в одном - победа будет за нами, всё, что от меня зависит в этом деле, я сделаю!» - пообещал Ирисов.Председатель думы Алексей Антонов отметил, что Роман Ирисов проводил большую работу в тылу, помогая формировать и доставлять гуманитарные грузы для бойцов, оказывая поддержку семьям военнослужащих.«Роман Сергеевич выразил уверенность, что он нужнее «за ленточкой». Его опыт службы в войсках ВДВ поможет качественно выполнять поставленные боевые задачи», - подчеркнул спикер.Антонов напомнил, что ранее на фронте был Герой России, депутат Александр Янклович, а сейчас там находится Артем Чеботарев.«От всей души желаю нашим парням беречь себя и как можно скорее вернуться домой с победой», - отметил Антонов.