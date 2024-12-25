В Саратовской области внедрят электронную очередь для улучшения жилищных условий детей-сирот

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24 декабря на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности Саратовской областной Думы проходит депутаты рассмотрели поправки в Закон Саратовской области об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.В 2025 году министерством цифрового развития и связи области предложено внедрить электронную очередь для улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость программного обеспечения составит более 7 млн. руб. с учетом услуг по технической поддержке и размещению системы на серверных мощностях.Внедрение информсистемы обеспечит:-прозрачность процесса постановки на учет и формирования очереди на получение жилья: все данные о детях-сиротах, нуждающихся в жилье, будут храниться в единой базе данных;-автоматизацию процессов сбора информации о детях-сиротах, формирования списка очередников, обновления данных и уведомления участников о продвижении их заявки. Это значительно сократит временные затраты профильных специалистов на обработку документов и уменьшит вероятность ошибок при ручной обработке данных;-работу со всеми типами заявлений на предоставление услуг по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в режиме одного окна;-контроль за исполнением обязательств перед детьми-сиротами: система предоставит автоматизированные отчеты и аналитические данные, позволяющие оценить эффективность работы органов власти в этом направлении;-экономию ресурсов: использование информационных технологий позволит сократить расходы на бумажный документооборот, необходимый для обработки заявок.«В настоящее время учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях обеспечения их жильем, а также обмен, обработка соответствующей информации осуществляется сотрудниками министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в ручном режиме. Цифровизация этих процессов станет важным шагом в обеспечении социальной справедливости и защите прав одной из наиболее уязвимых категорий граждан», - прокомментировал министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.