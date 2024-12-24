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Саратовским призерам Паралимпийских игр и Чемпионата Европы по плаванию, а также наставникам спортсменов выплатят премии

Новости / Спорт
Саратовским призерам Паралимпийских игр и Чемпионата Европы по плаванию, а также наставникам спортсменов выплатят премии

Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин.

В общей сложности на XVII летних Паралимпийских играх саратовские спортсмены завоевали 2 медали (серебряную и бронзовую), на Чемпионате Европы по плаванию – 1 серебряную медаль. В числе призеров – Денис Тарасов и Маляк Алиева, которых подготовили Светлана Борисовская и Николай Кирпичников.


Саратовским призерам Паралимпийских игр и Чемпионата Европы по плаванию, а также наставникам спортсменов выплатят премии

Так, за две серебряные медали (XVII летних Паралимпийских игр и Чемпионата Европы по плаванию) Денис Тарасов получит 1,4 млн рублей. Его наставник Светлана Борисовская - 700 тысяч рублей.

Саратовским призерам Паралимпийских игр и Чемпионата Европы по плаванию, а также наставникам спортсменов выплатят премии

Маляк Алиева и тренер Николай Кирпичников за бронзу XVII летних Паралимпийских игр – 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.