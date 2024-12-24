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Новый маршрут «Саратов - Горный» в первую неделю работы перевез более 100 пассажиров

Новости
Новый маршрут «Саратов - Горный» в первую неделю работы перевез более 100 пассажиров


Маршрут запустили после того, как построенный в этом году мост через реку Большой Иргиз соединил Краснопартизанский и Пугачевский районы области. Искусственное сооружение возвели за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Раньше на месте моста в селе Березово Пугачевского района была плотина. В период паводка её размывало. В 2013 году общественный транспорт перестал ходить в поселок Горный. По причине размыва плотины автобус стал доезжать только до села Березово Пугачевского района. Позже транспортное сообщение прекратилось полностью.

Строительство искусственного сооружения через реку Большой Иргиз началось в 2023 году. Движение по мосту пустили осенью 2024 года. А 16 декабря из поселка Горный в Саратов по новому сооружению отправился первый автобус. Специалисты областного минтранса пообщались с пассажирами на саратовском автовокзале. Одна из пассажиров, жительница поселка Горный, рассказала, что раньше им приходилось добираться до Саратова на такси. Стоимость проезда составляла 1000 рублей. На автобусе стоимость до поселка Горный почти в два раза меньше – 534 рубля.

Протяжённость построенного объекта вместе с подходами – 630 м, из которых длина самого моста – 260 м, ширина - 13,5 м.