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23 декабря торжественно открылся новый кинотеатр под названием «Луч»

Новости
23 декабря торжественно открылся новый кинотеатр под названием «Луч»

В р.п. Лысые Горы состоялось торжественное открытие 42 модернизированного кинотеатра «Луч», который будет входить в прокатную сеть областного методического киновидеоцентра.


23 декабря торжественно открылся новый кинотеатр под названием «Луч»
Благодаря техническому оснащению кинотеатра, который может вместить 81 зрителя, жители смогут смотреть премьерные фильмы в цифровом формате в комфортных условиях.

Сразу после торжественной церемонии открытия состоялся благотворительный показ премьеры российского художественного фильма «Новогоднее чудо» (6+, реж. О. Сташенко).

Отметим, кинозал входил в состав Дворца культуры в р.п. Лысые Горы, который был открыт в 1956 году, а самостоятельным районным кинотеатром стал в 1986 г.