23 декабря торжественно открылся новый кинотеатр под названием «Луч»

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В р.п. Лысые Горы состоялось торжественное открытие 42 модернизированного кинотеатра «Луч», который будет входить в прокатную сеть областного методического киновидеоцентра.Благодаря техническому оснащению кинотеатра, который может вместить 81 зрителя, жители смогут смотреть премьерные фильмы в цифровом формате в комфортных условиях.Сразу после торжественной церемонии открытия состоялся благотворительный показ премьеры российского художественного фильма «Новогоднее чудо» (6+, реж. О. Сташенко).Отметим, кинозал входил в состав Дворца культуры в р.п. Лысые Горы, который был открыт в 1956 году, а самостоятельным районным кинотеатром стал в 1986 г.