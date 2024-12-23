Детские письма и свечи согреют бойцов СВО
20 декабря 2024 года в штаб Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» передали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.
Гуманитарную помощь собирали активисты «Волонтёрской Роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» и первичные отделения «Движения Первых» города Саратова, а именно коллектив и воспитанники детского сада № 148 и школы № 61 г.Саратова.
В посылках - окопные свечи, детские поделки и письма школьников - весточка из дома, греющая душу!
Наш долг - оказывать всестороннюю помощь бойцам, которые выполняют нелёгкую, но очень важную задачу - защиту Родины!», - отметил руководитель ветеранской организации Сергей Авезниязов.