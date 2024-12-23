В Саратове с детьми участников СВО сыграли в лазертаг

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В преддверии Нового года в парке отдыха «Ударник» Саратова состоялся яркий и запоминающийся праздник, главными участниками которого стали дети из семей погибших участников специальной военной операции.Активисты Волжского местного отделения партии «Единая Россия», СРОО «Союз отцов», благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», клуба по спортивному лазертагу «Беркут» при поддержке депутата Государственной думы Глеба Хора организовали для ребят насыщенную программу.Сначала дети ознакомились с выставкой вооружения. Они смогли воочию увидеть оружие, которое используют сейчас бойцы, выполняя воинский долг на полях сражения. Далее специалисты клуба «Беркут» предоставили им возможность на свежем воздухе вдоволь поиграть в лазертаг, выплеснуть энергию и зарядиться отличным настроением в кругу товарищей.После активной физической нагрузки, чтобы набраться сил, ребятам организовали чаепитие со всеми любимой пиццей и разными вкусностями.«Мы очень рады, что смогли сегодня развлечь ребятишек, дали им возможность отлично и с пользой провести выходной день. Уверен, что нашим долгом является забота и поддержка семей бойцов, которые сейчас находятся на передовой, и в первую очередь мы должны помогать тем семьям, в которых отцы погибли, защищая Родину в зоне СВО. Накануне Нового года желаю всем здоровья, благополучия и, конечно же, исполнения всего задуманного», - отметил исполняющий полномочия секретаря Волжского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Лыгин.В заключение мероприятия он вручил детям грамоты и сладкие новогодние подарки.