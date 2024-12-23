23 декабря 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:27 | 23 декабря
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
11:54 | 23 декабря
Детские письма и свечи согреют бойцов СВО
11:52 | 23 декабря
Цифровые инструменты и игрофикация в изучении русского языка для иностранных студентов: промежуточные итоги проекта «Дефис: великое русское
11:30 | 23 декабря
В Саратове с детьми участников СВО сыграли в лазертаг
10:30 | 23 декабря
С начала года специалисты госветслужбы выполнили почти 62 миллиона ветеринарных манипуляций
09:39 | 23 декабря
Студенты из Саратовской области вошли в число победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
14:27 | 22 декабря
Жанна Андриевская посетила Саратовскую православную духовную семинарию
16:49 | 21 декабря
Финал конкурса эффективных практик инклюзивного высшего образования прошел на базе РГУ СоцТех
18:45 | 20 декабря
На закупку «Валдаев» будет заключен контракт с единственным поставщиком
16:00 | 20 декабря
Имена участников СВО будут увековечены в областной Книге Памяти
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове с детьми участников СВО сыграли в лазертаг

Новости
В Саратове с детьми участников СВО сыграли в лазертаг




В преддверии Нового года в парке отдыха «Ударник» Саратова состоялся яркий и запоминающийся праздник, главными участниками которого стали дети из семей погибших участников специальной военной операции.

Активисты Волжского местного отделения партии «Единая Россия», СРОО «Союз отцов», благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», клуба по спортивному лазертагу «Беркут» при поддержке депутата Государственной думы Глеба Хора организовали для ребят насыщенную программу.

Сначала дети ознакомились с выставкой вооружения. Они смогли воочию увидеть оружие, которое используют сейчас бойцы, выполняя воинский долг на полях сражения. Далее специалисты клуба «Беркут» предоставили им возможность на свежем воздухе вдоволь поиграть в лазертаг, выплеснуть энергию и зарядиться отличным настроением в кругу товарищей.

После активной физической нагрузки, чтобы набраться сил, ребятам организовали чаепитие со всеми любимой пиццей и разными вкусностями.

«Мы очень рады, что смогли сегодня развлечь ребятишек, дали им возможность отлично и с пользой провести выходной день. Уверен, что нашим долгом является забота и поддержка семей бойцов, которые сейчас находятся на передовой, и в первую очередь мы должны помогать тем семьям, в которых отцы погибли, защищая Родину в зоне СВО. Накануне Нового года желаю всем здоровья, благополучия и, конечно же, исполнения всего задуманного», - отметил исполняющий полномочия секретаря Волжского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Лыгин.

В заключение мероприятия он вручил детям грамоты и сладкие новогодние подарки.