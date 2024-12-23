С начала года специалисты госветслужбы выполнили почти 62 миллиона ветеринарных манипуляций

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В рамках противоэпизоотических мероприятий специалистами областной государственной ветслужбы с начала года выполнено более 2,98 млн. исследований, в том числе на грипп птиц, африканскую чуму свиней, бруцеллез и лейкоз КРС.Проведено более 54,4 млн. профилактических вакцинаций, в том числе против сибирской язвы – более 1 млн., ящура – 1,5 млн.Общее количество плановых противоэпизоотических работ составило почти 62 миллиона ветеринарных манипуляций.«Все ветеринарные мероприятия проводятся сплошным методом для достижения максимального охвата всего восприимчивого поголовья. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение эпизоотического благополучия и рентабельного ведения животноводства», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.Кроме того, осуществление в полном объеме комплекса противоэпизоотических и организационно-хозяйственных мер позволило оздоровить и снять ограничения с 17 неблагополучных пунктов по бешенству (с учетом переходящих с прошлого года). С начала года против бешенства вакцинировано почти 830 тысяч восприимчивых животных.