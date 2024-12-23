С начала года специалисты госветслужбы выполнили почти 62 миллиона ветеринарных манипуляций
В рамках противоэпизоотических мероприятий специалистами областной государственной ветслужбы с начала года выполнено более 2,98 млн. исследований, в том числе на грипп птиц, африканскую чуму свиней, бруцеллез и лейкоз КРС.
Проведено более 54,4 млн. профилактических вакцинаций, в том числе против сибирской язвы – более 1 млн., ящура – 1,5 млн.
Общее количество плановых противоэпизоотических работ составило почти 62 миллиона ветеринарных манипуляций.
«Все ветеринарные мероприятия проводятся сплошным методом для достижения максимального охвата всего восприимчивого поголовья. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение эпизоотического благополучия и рентабельного ведения животноводства», - отметил руководитель регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.
Кроме того, осуществление в полном объеме комплекса противоэпизоотических и организационно-хозяйственных мер позволило оздоровить и снять ограничения с 17 неблагополучных пунктов по бешенству (с учетом переходящих с прошлого года). С начала года против бешенства вакцинировано почти 830 тысяч восприимчивых животных.