Студенты из Саратовской области вошли в число победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

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Четырнадцать студентов из Саратовской области вошли в число победителей четвёртого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».Награждение победителей» прошло в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2024».В ходе конкурсного трека «Делаю», на который было подано 16 848 заявок, студенты за восемь месяцев разработали и реализовали социально значимые проекты в одной из тематик: событийная, техническая, научно-исследовательская, ИТ, медиа и социальное предпринимательство. Участники прошли серию испытаний: разработку паспорта проекта, проведение тематических активностей, создание видеовизитки и студенческого путеводителя по региону. Итоги реализации своих проектов они представили экспертам на онлайн и очных защитах.От Саратовской области победителями конкурсного трека «Делаю», выигравшими по 1 000 000 рублей, стали:• Егор Матрусов (филиал РАНХиГС) представил комплекс военно-патриотических мероприятий «Путь победы» для повышения патриотического воспитания молодёжи от 7 лет до 21 года;• Анастасия Азарова (СГЮА) создала лабораторию праздников «Любимки»;• Павел Вечканов (РАНХиГС) реализовал комплекс развлекательно-просветительских мероприятий «Грань»;• Андрей Леваков (СГТУ) провёл окружной стрит-арт фестиваль «Волжский COLORit»;• Дмитрий Зайцев (СГУ) стал основателем радиоэфирных соревнований «Первый позывной».Во второй волне конкурсного трека «ПервопроХодец» участвовали 16 352 первокурсника. Участники погрузились в жизнь студенческого сообщества, провели мероприятия для вузов, познакомились с устройством молодёжной политики страны и проявили лидерские качества и активную гражданскую позицию.От Саратовской области в число победителей конкурсного трека «ПервопроХодец» вошли:• Анна Вершинина (РАНХиГС);• Алина Трачкова, Дарья Машевская, Надежда Кузнецова, Матвей Мишенев, Тимур Куликов, Кира Макаричева (СГУ);• Анастасия Полехина (СГЮА);• Кира Алешина (СГТУ);«Всегда воспринимала студенчество как начало нового этапа своей жизни. Я очень хотела заявить о себе прямо во время обучения. И это получилось благодаря проекту “Твой Ход” и треку “ПервопроХодец”. Мы получили очень много полезной информации о молодёжной политике. Теперь мы знаем, как создавать проекты, которые смогут улучшить жизнь университета, региона или даже страны. Ещё одним ценным бонусом участия для меня стали полезные знакомства. Теперь у меня есть не просто друзья, но и единомышленники, с которыми мы изменим мир к лучшему», — рассказала победительница трека «ПервопроХодец» Кира Макаричева.Победители второго модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» получили ценные подарки от проекта «Твой Ход» и его партнёров.