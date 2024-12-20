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Предновогоднее настроение помогло детям создать кулинарные шедевры

Новости
Предновогоднее настроение помогло детям создать кулинарные шедевры


В школе-интернате города Хвалынска продолжается реализация нового общественного проекта под руководством председателя Общественной палаты Саратовской области и регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России Бориса Шинчука.

Воспитанники школы-интерната на новом современном оборудовании проходят обучение на поваров русской кухни. Проект реализуется региональным отделением ОГО Ассамблеи народов России при поддержке Фонда Президентских грантов. На днях для участников проекта состоялись очередные, 4-ый и 5-ый по счету, мастер-классы.

Предновогоднее настроение помогало ребятам создавать настоящее праздничное угощение - песочный торт с масляным кремом и орехами, воздушное пирожное с шоколадом и необычный молочный чай. Еще один мастер-класс проведен со старшей группой воспитанников. Задания были очень необычными - блинчики с пряным творогом и зеленью, коврижки медовые из пряничного теста на жженом сахаре с джемом, приготовленные по старинному русскому рецепту, и согревающий ягодный напиток с клубникой и яблоком. По традиции угощение готовили для всех воспитанников интерната.

«Мы получили наилучшие отзывы о десертах - улыбки и традиционное громкое "Спасибо нашим поварам!" Приготовленные блюда были оценены по достоинству - чистыми после дегустации тарелками. Впереди много интересного и очень вкусного!», - рассказали в школе-интернате.

Кроме этого, на базе учебного центра интерната проходят уроки домоводства. Занятия дают возможность воспитанникам подготовиться к самостоятельной жизни и труду. Эти уроки помогут ребятам получить начальные навыки, которые кому-то просто пригодятся в быту, а кому-то помогут определиться с выбором профессии.