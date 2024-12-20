Имена участников СВО будут увековечены в областной Книге Памяти

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Итоги работы электронной Книги Памяти по направлению «Боевые действия» за 2024 год подвели сегодня в музее истории специальной военной операции. Главная цель раздела «Боевые действия», который существует с октября 2023 года, - увековечивание памяти участников различных боевых действий, в том числе специальной военной операции. За прошедший период собрана информация более чем о 700 военнослужащих - участниках войны в Афганистане, контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, миротворческих операций в Сирии, специальной военной операции на Украине.На сайте размещена информация о 14 Героях Российской Федерации, трое из них стали Героями в ходе проведения СВО. Это Александр Аксенов, Александр Потапов, Сергей Назаров.В этом году при поддержке регионального Правительства был издан 40-й том Книги Памяти Саратовской области, который был посвящен не только нашим землякам, отстоявшим Родину в самой страшной и кровопролитной войне двадцатого века, но и участникам специальной военной операции.«Книга Памяти - один из самых значимых проектов нашего министерства. Издание печатной Книги Памяти, также как и работа с информационным порталом, стала возможной только благодаря совместному титаническому труду большого количества людей, посвятивших свой труд благородному делу увековечивания памяти погибших. С вашей помощью создается Книга Памяти – книга на века. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваш благородный труд! Губернатор области Роман Бусаргин прилагает максимум усилий для поддержки наших воинов и их семей. Поэтому и вопрос финансирования печатной и электронной Книги Памяти был однозначно поддержан главой региона. Уверен, этот проект будет жить вечно, также как память о наших воинах, отдавших свои жизни за нашу свободу и независимость», - отметил в приветственном слове министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов.Благодарности министерства информации и массовых коммуникаций, Саратовской областной Думы были вручены представителям общественных патриотических организаций, районных музеев, матерям участников СВО за активное сотрудничество с редакцией издания.Светлана Романцова, мама погибшего участника СВО Алексея Романцова, сегодня работает социальным координатором государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Саратовской области. «Работать с людьми всегда тяжело, а в такое время – вдвойне. Одна из главных задач фонда – поддержка родных и близких военнослужащих. Иногда даже просто поговорить с ними и выслушать становится очень ценным. И вопрос увековечивания памяти их сынов, братьев, отцов становится крайне важным для них. На региональном уровне – это занесение имен на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» на Соколовой горе, на местном – увековечивание имен на Алее Героев. И, конечно, Книга Памяти, куда уже внесены имена пяти наших погибших ребят из Калининского района», - отметила Светлана Юрьевна.Лидия Ржевская, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз семей погибших защитников Отечества, отметила, что сохранение исторической памяти сегодня является делом государственной важности. «Большая благодарность саратовскому правительству за меры поддержки, которые оказываются сегодня семьям погибших военнослужащих. Каждый год мы выезжаем в разные российские регионы, но хочется отметить качественную работу именно нашего областного правительства, министерств и военкоматов. Благодарю редакцию Книги Памяти за проделанную работу. Наше сотрудничество в этом направлении будет продолжено», - подчеркнула председатель общественной организации Лидия Ржевская.В настоящее время началась работа по подготовке 41-го тома Книги Памяти, в который войдут имена участников специальной военной операции.