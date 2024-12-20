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Предельные индексы платы за коммуналку в Саратовской области не увеличатся

Новости
Предельные индексы платы за коммуналку в Саратовской области не увеличатся

Ежегодно в соответствии с законодательством РФ предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях устанавливаются на основании утвержденных Правительством России средних индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации с учетом предельно допустимого отклонения.

Федеральное правительство вводит его, чтобы ограничить резкий рост стоимости коммунальных услуг.

Распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2024 г. № 3287-р установлен индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Саратовской области:

- с 1 января 2025 г. тарифы на коммунальные услуги пересматриваться не будут и останутся на уровне второго полугодия 2024 г.;
- с 1 июля 2025 г. возможный рост установлен в размере 12%, предельно допустимое отклонение 2,1%.

У регионов есть право повысить тарифы сверх установленных Правительством РФ предельных индексов, если такое решение принимает депутатский корпус и согласовывает Федеральная антимонопольная служба.

В Саратовской области установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги по всем муниципальным районам области на 2025 г. в пределах параметров, определенных Правительством Российской Федерации, без превышения установленных для нашего региона значений.