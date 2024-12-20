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Многодетная мама из Екатериновского района оценила качество воды в школе

Новости
Многодетная мама из Екатериновского района оценила качество воды в школе


В 2024 году в 10 районах области по инициативе губернатора Романа Бусаргина установили современные системы очистки воды в 33 школах и 9 детских садах. Это позволило улучшить качество питьевой воды для 3500 детей.

«Как приятно, когда о наших детях проявляют заботу. Я думаю, многие родители согласятся со мной. Мои дети учатся в Воронцовской школе, где и проводят большую часть времени. Меня всегда беспокоил вопрос качества воды, оно оставляло желать лучшего. Своим детям в школу с собой я всегда давала либо минералку, либо домашнюю воду (фильтрованную) в небольших бутылочках. Было очень неудобно и проблематично, дети либо дома забудут, либо неплотно крышку бутылки закрутят, в портфеле все промокало.

В этом году в нашей школе установили водоочистительную систему. Появилась долгожданная очищенная вода, пригодная для питья. Больше не нужно каждый день давать детям бутылочки с водой, они преспокойно могут попить из питьевого фонтанчика или кулера. Я рада, что несмотря на то, что в нашей школе мало детей, про нас не забывают. Спасибо за заботу о наших детях», - поделилась многодетная мама Ольга Сисенгалиева.

Мероприятия областной программы по решению главы региона продолжатся и в 2025 году. Суммарно за три года планируется установить локальные очистные сооружения в более 120 учреждениях 28 муниципальных районов области.