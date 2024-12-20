В Саратовской области школьники собрали для лесхоза почти тонну желудей

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Заволжский лесхоз подвел итоги ежегодного конкурса по сбору желудей. В нем участвовали пять школ из Балаково и шесть из Маркса. Благодаря учащимся, их родителям и педагогам удалось собрать почти тонну желудей дуба черешчатого (993 кг).В Балаково отличилась семья Лящук, которая собрала 20 кг ценных семян дуба, а ученица третьего класса школы №25 Ева Закопкина – 13 кг.В Марксе также определились победители: учащиеся 1 «В» класса школы №6. Ребята привезли в лесхоз 30 кг желудей.Первоклассники из гимназии №2 Балаково решили привезли редкий для наших мест желудь канадского краснолиственного дуба. Семена они выписали из столицы. С необычным подарком в лукошке дети всем классом приехали на экскурсию в Заволжский лесхоз.Необычный подарок, как и другие желуди, высадили на территории лесопитомника в Балаково. Скоро из них появятся юные деревца, которые пополнят леса области.