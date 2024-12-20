На очередном Уроке цифры саратовские школьники узнали, какие технологии лежат в основе сервиса вызова такси

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Сегодня, 19 декабря, прошел открытый региональный «Урок цифры» на тему «Код города: технологии в движении». Материалы занятия разработаны компанией «Яндекс».Урок организован министерством цифрового развития и связи области совместно с Саратовским областным институтом развития образования. Открыла его первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова. Спикером на онлайн-уроке выступил академический руководитель школьных программ Яндекса Александр Паволоцкий.В открытом Уроке приняли участие более 4 тыс. учеников из 19 школ по всей области. Всего Урок цифры на сайте (https://урокцифры.рф/) пройден саратовскими школьниками более 18 тыс. раз. Наиболее активное участие в нем приняли школьники из Саратова, Энгельса и Балаково.Ребята узнали, как современные технологии помогают решать логистические задачи на примере сервиса такси, познакомились с инструментами для оптимизации маршрутов и распределения заказов, а также выяснили, как настроены умные алгоритмы для совершения поездок в час пик и какие IT-специалисты работают над такими задачами.С помощью заданий на интерактивных игровых тренажерах ребята увидели, как знания по математике и информатике применяются для решения реальных задач.«Сегодняшний Урок цифры на примере сервиса такси от Яндекса познакомил школьников с инновационными решениями, которые делают современные города более комфортными и безопасными для жителей. В 2024 году заканчивается действие нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках которой реализуется Всероссийский образовательный проект «Урок цифры». На смену ей придет национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Мы продолжим знакомить ребят с цифровыми технологиями, повышать цифровую грамотность, знакомиться с профессиями в сфере ИТ и в следующем году», – отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.