В Саратовской области в 3 раза увеличили финансирование на лекарства для диабетиков

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Объемы финансирования закупки бесплатных лекарств для больных сахарным диабетом в Саратовской области с 2021 года увеличились в 3 раза.На приобретение сахароснижающих лекарственных средств в бюджете 2021 года было заложено 255 млн рублей. По итогам 2024 года сумма составит порядка 790 млн рублей.Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что за последние несколько лет в целом объем направляемых на закупку бесплатных лекарств для льготных категорий граждан вырос почти в 3,5 раза - с 942 млн рублей в 2021 году до 3,2 млрд рублей в этом году.