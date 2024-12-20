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Герой России рассказал школьникам о патриотизме в поступках

Новости
Герой России рассказал школьникам о патриотизме в поступках



Герой России, участник специальной военной операции, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Белоглазов встретился со школьниками.

Боец рассказал ребятам, среди которых были волонтеры и участники патриотических мероприятий, о своем жизненном пути, службе, боевых задачах, которые приходилось решать, о том, что делает мужчину мужчиной.

Подробный и развернутый ответ Белоглазов дал на вопрос о патриотизме, который присущ россиянам.

«Патриотизм он не в словах. Можно говорить всё что угодно, можно вешать красивые баннеры. А патриотизм он в поступках - в действиях. Всё это закладывается в раннем возрасте, с детства. Человек - продукт той среды, где он вырос, где он воспитывался, где он становится на крыло», - сказал он.

Вместе с Героем России школьники вспомнили страницы ратной истории нашего государства - от Ледового побоища до наших дней.

«Вся история нашего государства связана с защитой от внешних угроз. Поэтому мы должны воспитывать патриотов, которые готовы отразить любое нападение», - подчеркнул Александр Белоглазов.