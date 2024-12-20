Герой России рассказал школьникам о патриотизме в поступках

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Герой России, участник специальной военной операции, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Белоглазов встретился со школьниками.Боец рассказал ребятам, среди которых были волонтеры и участники патриотических мероприятий, о своем жизненном пути, службе, боевых задачах, которые приходилось решать, о том, что делает мужчину мужчиной.Подробный и развернутый ответ Белоглазов дал на вопрос о патриотизме, который присущ россиянам.«Патриотизм он не в словах. Можно говорить всё что угодно, можно вешать красивые баннеры. А патриотизм он в поступках - в действиях. Всё это закладывается в раннем возрасте, с детства. Человек - продукт той среды, где он вырос, где он воспитывался, где он становится на крыло», - сказал он.Вместе с Героем России школьники вспомнили страницы ратной истории нашего государства - от Ледового побоища до наших дней.«Вся история нашего государства связана с защитой от внешних угроз. Поэтому мы должны воспитывать патриотов, которые готовы отразить любое нападение», - подчеркнул Александр Белоглазов.