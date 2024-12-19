Жителей области наградили за волонтерскую помощь участникам СВО и сохранение семейных ценностей

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Благотворительный фонд по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» на торжественном мероприятии «Когда мы вместе - мы Россия» подвел итоги Года семьи в России. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Семья – основа государства», который реализуется за счет средств областного гранта для некоммерческих организаций.В рамках мероприятия прошла церемония награждения активистов и волонтеров Благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», общественных организаций, жителей области за поддержку участников специальной военной операции, членов их семей, сохранение и развитие семейных ценностей. Награды, сувениры и сладкие подарки также получили семьи – победители фотоконкурса «Все начинается с мамы».Организаторов и участников мероприятия «Когда мы вместе – мы Россия» приветствовал первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, который отметил, что именно в семье формируются ценности, традиции и любовь к Родине, которые передаются из поколения в поколение.Также он поблагодарил волонтеров за большой вклад в поддержку участников специальной военной операции, членов их семей, подчеркнув, что они своим примером закладывают традиции взаимопомощи, бескорыстия, общественной солидарности, укрепляют тем самым традиционные семейные ценности.