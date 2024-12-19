Более 150 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области

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В Саратовской области в ночь на 19 декабря в области в части районов продолжили идти осадки: снег и низовая метель. За ночь для обработки проезжей части от наледи дорожные службы израсходовали более 1100 тонн песко-соляной смеси и чистого хлорида.На расчистке дорог регионального и межмуниципального значения работало 155 единиц снегоуборочной техники. Например, в Энгельсе и Турковском районе трассы расчищало по 14 единиц снегоуборочной техники, в Балтайском – 8, в Пугачевском – 15, в Гагаринском – 9.В 12 районах техника находилась в режиме дежурства.По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального и межмуниципального значения.Дорожная техника и рабочие продолжат работать и в дневную смену.