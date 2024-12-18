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В Саратовской области ввели в эксплуатацию производственно-технический комплекс

Новости
В Саратовской области ввели в эксплуатацию производственно-технический комплекс




В поселке Горный Саратовской области в опытно-промышленную эксплуатацию введен производственно-технический комплекс (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Об этом сообщается на официальном сайте Росатома.

Предприятие является частью создаваемой в России производственной инфраструктуры по обращению с промышленными отходами.



Мощности комплекса позволят перерабатывать до 50 000 тонн отходов в год. На предприятии созданы многоуровневые системы безопасности и экологического мониторинга показателей окружающей среды. Для оснащения завода были специально разработаны отечественные технологические решения, соответствующие наилучшим технологиям и обладающие высоким уровнем экологической безопасности. Они дадут возможность не только эффективно решать текущие задачи, но станут основой для дальнейшего развития в стране современных экотехнологий.



Проект создания ПТК начался в 2019 году в рамках национального проекта «Экология». Первоначально планировалось завершить строительство к 2023 году, но сроки были перенесены на 2024 год. На комплекс из федерального бюджета было выделено 4,29 млрд руб. ФКП «Горный», на базе которого открылось новое предприятие, ранее занимался уничтожением запасов химического оружия с 2002 по 2006 годы.



«Построенные мощности позволят решить важнейшую экологическую задачу по эффективному и безопасному обращению с промышленными отходами. На предприятиях, созданных в логике экономики замкнутого цикла, предусмотрены современные технологические решения, благодаря которым можно будет получать из отходов вторичное сырье и возвращать его в хозяйственный оборот, - отметил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации «Росатом» Андрей Никипелов.