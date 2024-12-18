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Трофеи с фронта и личные вещи бойцов СВО: в спортшколе пополнился местный музей

Новости
Трофеи с фронта и личные вещи бойцов СВО: в спортшколе пополнился местный музей


В музее спорта ледовой арены «Кристалл» открылась экспозиция, посвященная специальной военной операции. Об этом сегодня рассказали в министерстве спорта региона. Открытие экспозиции прошло при поддержке отделения «Боевого Братства» Саратовской области и регионального музея истории СВО. На выставке представлены личные вещи участников специальной военной операции, трофеи, привезенные с линии боевого соприкосновения, беспилотные летательные аппараты.



«Спорт укрепляет силу духа, формирует чувство патриотизма и гордости за нашу страну. Выпускники спортивных школ региона, в том числе по хоккею и единоборствам, защищают нашу страну в ходе СВО. Министерство спорта и наши подведомственные учреждения стараются оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и членам их семей. Музей спортивной славы посещают как воспитанники спортивных школ, так и юные болельщики профессиональных команд. И создание новой экспозиции - это еще один вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», - подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.