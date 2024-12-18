Ученик балаковской гимназии победил с бизнес-проектом дизайн-студии

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Событие объединило на одной площадке молодых предпринимателей области, студентов и школьников. Форум организован Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Ключевым событием стало награждение лучших проектов акселератора молодежного предпринимательства «Мой первый бизнес».В число лучших вошли проекты: детского научного клуба «К звездам», математической настольной игры, детской мультипликационной студии, по разработке открыток «Саратовская матрешка», онлайн-школы групповых уроков по физике и программированию.Победителем акселератора стал Арсений Чинов - ученик гимназии №2 г. Балаково. Он представил проект по запуску дизайн-студии, которая поможет заказчикам получать дизайн в короткие сроки и по низким ценам. Старшеклассник занимается разработкой брендированной продукции, игровой формы, логотипов, разрабатывает информационные, рекламные и другие баннеры для киберспортивных организаций и проектов.Также в программу форума вошли выступления молодых практикующих специалистов. В том числе в качестве спикера выступил студент Высшей школы экономики по направлению «Информационная безопасность» Егор Шлюпиков. Он рассказал о своем опыте создания бизнеса, про «за» и «против» запуска стартапа в школе.Форум «Свое дело» стал площадкой для обмена знаниями и опытом среди молодежи, заинтересованной в открытии бизнеса.