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В три раза вырос объем инвестиций Приволжской железной дороги на территории Саратовской области

Новости
В три раза вырос объем инвестиций Приволжской железной дороги на территории Саратовской области


Губернатор Роман Бусаргин провел совещание с руководителем Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым.

В сравнении с прошлым годом пассажиропоток на железнодорожном транспорте увеличился более чем на 3%.
В три раза вырос объем инвестиций Приволжской железной дороги на территории Саратовской области. Также реализуются различные социальные и благотворительные проекты: ремонт детских образовательных учреждений, организация студенческих фестивалей и другие направления.

«Компания является не только одним из крупнейших налогоплательщиков на территории региона, но и одним из крупнейших инвесторов. Важно, что помимо этого корпорация также - один из основных работодателей в Саратовской области. На сегодняшний день на Приволжской железной дороге в пределах Саратовской области трудятся более 12 тысяч человек», - подчеркнул Роман Бусаргин.