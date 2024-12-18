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Губернатор Роман Бусаргин провел совещание с руководителем Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым.В сравнении с прошлым годом пассажиропоток на железнодорожном транспорте увеличился более чем на 3%.В три раза вырос объем инвестиций Приволжской железной дороги на территории Саратовской области. Также реализуются различные социальные и благотворительные проекты: ремонт детских образовательных учреждений, организация студенческих фестивалей и другие направления.«Компания является не только одним из крупнейших налогоплательщиков на территории региона, но и одним из крупнейших инвесторов. Важно, что помимо этого корпорация также - один из основных работодателей в Саратовской области. На сегодняшний день на Приволжской железной дороге в пределах Саратовской области трудятся более 12 тысяч человек», - подчеркнул Роман Бусаргин.