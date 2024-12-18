18 декабря 2024 СРЕДА
Новости
16:30 | 18 декабря
В Саратовской области ввели в эксплуатацию производственно-технический комплекс
15:23 | 18 декабря
Трофеи с фронта и личные вещи бойцов СВО: в спортшколе пополнился местный музей
11:00 | 18 декабря
Ученик балаковской гимназии победил с бизнес-проектом дизайн-студии
10:28 | 18 декабря
В три раза вырос объем инвестиций Приволжской железной дороги на территории Саратовской области
09:41 | 18 декабря
Жители региона продолжают получать бесплатную юридическую помощь
18:00 | 17 декабря
Саратовское отделение ветеранов «Боевое братство» вошло в число лучших организаций России по итогам года
17:00 | 17 декабря
Президентский фонд культурных инициатив объявляет о начале приема заявок на второй грантовый конкурс 2025 года
15:30 | 17 декабря
Юнус Алибеков и Абдулла Магомедов - серебряные призеры Всероссийских соревнований по ММА
15:09 | 17 декабря
Кадровая служба Балаковской АЭС вошла в число лидеров 2024 года по трудоустройству молодежи
14:58 | 17 декабря
Руководитель администрации Саратова встретился с атаманом казачьевого общества
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители региона продолжают получать бесплатную юридическую помощь

Новости
Система бесплатной юридической помощи продолжает работать в регионе. С начала этого года жителям области было оказано порядка 8,5 тысячи бесплатных юридических услуг.



Напоминаем, консультации адвокатов на безвозмездной основе могут получить граждане с невысоким уровнем дохода, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается для участников специальной военной операции и членов их семей.

Чаще всего жителям области требуется бесплатное юридическое сопровождение в различных жизненных ситуациях. Это оказание устных и письменных консультаций, составление правовых документов. Кроме того, при возникновении необходимости, адвокаты могут представлять интересы обратившихся в судах, в государственных и муниципальных органах в случаях, предусмотренных законодательством.

С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (https://clck.ru/ek5mY), а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона (https://clck.ru/34u4J9), можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты области.

По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно также обратиться по телефону: 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.