Жители региона продолжают получать бесплатную юридическую помощь

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Напоминаем, консультации адвокатов на безвозмездной основе могут получить граждане с невысоким уровнем дохода, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается для участников специальной военной операции и членов их семей.Чаще всего жителям области требуется бесплатное юридическое сопровождение в различных жизненных ситуациях. Это оказание устных и письменных консультаций, составление правовых документов. Кроме того, при возникновении необходимости, адвокаты могут представлять интересы обратившихся в судах, в государственных и муниципальных органах в случаях, предусмотренных законодательством.С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (https://clck.ru/ek5mY), а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона (https://clck.ru/34u4J9), можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты области.По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно также обратиться по телефону: 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.