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Кадровая служба Балаковской АЭС вошла в число лидеров 2024 года по трудоустройству молодежи

Новости
Кадровая служба Балаковской АЭС вошла в число лидеров 2024 года по трудоустройству молодежи


Эксперты отобрали лучшие решения по работе с молодежью в 7 номинациях. Практики кадровой службы Балаковской АЭС заняли второе место в номинации «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей».

«Мы ведем работу по привлечению талантливой, перспективной молодежи в атомную отрасль, формируем резерв. Профориентацией занимаемся с детьми самого раннего возраста. Для школьников проводим уроки, направленные на повышение интереса к инженерным профессиям. Наша атомная станция ежегодно выделяет целевые направления в профильные вузы страны. Только в этом году мы трудоустроили на Балаковскую АЭС более 60 выпускников», – подчеркнула начальник отдела кадров Балаковской АЭС Галина Бурая.

Всего за период с 2022 по 2024 г. на Балаковскую АЭС было принято 188 молодых специалистов.