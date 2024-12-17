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Саратовское отделение ветеранов «Боевое братство» вошло в число лучших организаций России по итогам года

Новости
Саратовское отделение ветеранов «Боевое братство» вошло в число лучших организаций России по итогам года


В Москве состоялось заседание Центрального Совета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Саратовскую область представляли заместитель председателя Общественной палаты области, руководитель областного отделения ветеранской организации Сергей Авезниязов, начальник штаба Максим Выдрин и командир «Волонтерской роты Боевого братства» Михаил Сегеда.

Участники Совета обсудили вопросы, связанные с деятельностью организации в условиях проведения специальной военной операции и проведению торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Члены саратовской делегации рассказали о новых методах работы с молодежью на территории области и опыте по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти.

По итогам работы в текущем году Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» заняло первое место среди региональных отделений в Приволжском федеральном округе и второе место по России.

Балаковское районное отделение ветеранской организации заняло первое место в Приволжском федеральном округе в смотре-конкурсе видеороликов.