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Президентский фонд культурных инициатив объявляет о начале приема заявок на второй грантовый конкурс 2025 года

Новости
Президентский фонд культурных инициатив объявляет о начале приема заявок на второй грантовый конкурс 2025 года

17 декабря Президентский фонд культурных инициатив начинает заявочную кампанию второго грантового конкурса 2025 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Заявки можно отправить до 6 февраля через официальный сайт Фонда.

Поддержку могут получить негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Проекты должны способствовать поддержке, популяризации и сохранению общероссийской культурной идентичности, укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Заявки принимаются по 12 тематическим направлениям, среди которых: «Нация созидателей», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Многонациональный народ», «Мы вместе» и другие. Качество будут оценивать независимые эксперты.

4 декабря в Саратове открылся Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ул. Челюскинцев, 99). Его задача – консультировать потенциальных заявителей, проводить обучающие мероприятия, помогать творческим командам области во время заявочной кампании.

«Ждем от Саратовской области красивые и яркие проекты. Уверен, что поддержка проектного офиса позволит повысить количество поданных заявок от региона и победителей конкурса. Важно, что итогом этой работы станут конкретные решения, реализуемые для жителей региона», - сказал на открытии офиса генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.