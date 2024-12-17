Юнус Алибеков и Абдулла Магомедов - серебряные призеры Всероссийских соревнований по ММА
В Саратове завершились Всероссийские соревнования по ММА памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова.
По итогам соревнований саратовские спортсмены завоевали серебряные медали:
Юнус Алибеков - 2 место в весовой категории до 61,2 кг
(Подготовил спортсмена тренер Чингиз Османов);
Абдулла Магомедов - 2 место в весовой категории до 70,3 кг
(Подготовил спортсмена Заслуженный мастер спорта России Даци Дациев).
Соревнования прошли в ФОКе «Звездный» и объединили более 100 спортсменов из разных регионов страны.