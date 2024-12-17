Юнус Алибеков и Абдулла Магомедов - серебряные призеры Всероссийских соревнований по ММА

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В Саратове завершились Всероссийские соревнования по ММА памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова.По итогам соревнований саратовские спортсмены завоевали серебряные медали:Юнус Алибеков - 2 место в весовой категории до 61,2 кг(Подготовил спортсмена тренер Чингиз Османов);Абдулла Магомедов - 2 место в весовой категории до 70,3 кг(Подготовил спортсмена Заслуженный мастер спорта России Даци Дациев).Соревнования прошли в ФОКе «Звездный» и объединили более 100 спортсменов из разных регионов страны.