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Руководитель администрации Саратова встретился с атаманом казачьевого общества

Новости
Руководитель администрации Саратова встретился с атаманом казачьевого общества


Сегодня исполняющий обязанности главы муниципального образования «Город Саратов» Павел Сурков провел встречу с атаманом Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества Андреем Викторовичем Фетисовым.

«Андрей Викторович активно занимается воспитанием подрастающего поколения. При  поддержке казачьего общества организована работа профильных казачьих классов. Организуются выездные мероприятия патриотической направленности. Обсудили вопросы взаимодействия администрации и казачьего общества в общественной и образовательной сферах, обеспечении безопасности и патрулировании казаков совместно с полицией.
Кроме этого, представители казачьего общества принимают участие в СВО, помогают участникам спецоперации, собирают гуманитарные грузы. Определили, что администрацией обществу будет оказываться вся необходимая помощь, будем сотрудничать»,- собщил Павел Сурков в своем телеграм-канале.