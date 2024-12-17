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Лучшие ремесленники 2024 года получили награды

Новости
Лучшие ремесленники 2024 года получили награды




Состоялась церемония награждения победителей IX регионального конкурса «Ремесленник года».
Конкурс проводится Палатой ремесел при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Конкурс "Ремесленник года" - это возможность поощрить саратовских мастеров за вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов. Лучших ремесленников мы награждаем уже девятый год подряд. За это время на участие было подано порядка 2,5 тысяч заявок», - отметил первый заместитель министра экономического развития области Олег Савенков.

В этом году на участие в творческом состязании было подано 396 заявок со всей области. Победителями и лучшими мастерами признаны авторы 43 работ. В их числе 3 юных ремесленника - Милена Доронина, Рената Салямова и Захар Чумак.

Среди других победителей - мастера-изготовители саратовской глиняной игрушки, народных костюмов, музыкальных инструментов, художественной вышивки, изделий из бисера, шерсти, полимерной глины и др. Гран-при конкурса получил мастер Денис Кузнецов с работой «Стерлядь техно-арт» в номинации «Художественная обработка металла».

Все победители награждены дипломами, сувенирами и призами.