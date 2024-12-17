Лучшие ремесленники 2024 года получили награды

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Состоялась церемония награждения победителей IX регионального конкурса «Ремесленник года».Конкурс проводится Палатой ремесел при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».«Конкурс "Ремесленник года" - это возможность поощрить саратовских мастеров за вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов. Лучших ремесленников мы награждаем уже девятый год подряд. За это время на участие было подано порядка 2,5 тысяч заявок», - отметил первый заместитель министра экономического развития области Олег Савенков.В этом году на участие в творческом состязании было подано 396 заявок со всей области. Победителями и лучшими мастерами признаны авторы 43 работ. В их числе 3 юных ремесленника - Милена Доронина, Рената Салямова и Захар Чумак.Среди других победителей - мастера-изготовители саратовской глиняной игрушки, народных костюмов, музыкальных инструментов, художественной вышивки, изделий из бисера, шерсти, полимерной глины и др. Гран-при конкурса получил мастер Денис Кузнецов с работой «Стерлядь техно-арт» в номинации «Художественная обработка металла».Все победители награждены дипломами, сувенирами и призами.