В Саратове состоялся выпуск операторов швейного оборудования

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Новая профессия и гарантированное трудоустройство - в Саратове состоялся первый выпуск тех, кто получил востребованную на региональном рынке труда профессию оператора швейного оборудования. Напомним, в этом году в Поволжском региональном учебном центре при поддержке губернатора Романа Бусаргина и во взаимодействии с одним из работодателей региона после ремонта помещения была открыта учебная швейная мастерская, оснащенная современным оборудованием.В церемонии выпуска приняли участие министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, заместитель председателя Саратовской областной Думы Ирина Колесникова, председатель комитета по промышленности и инвестиционной политике регионального парламента Александр Анидалов, заместитель министра промышленности и энергетики региона Дмитрий Саратовский, заместитель министра образования области Людмила Григорьева.Как отметил Денис Давыдов, на портале «Работа России» размещено более 2,5 тысячи вакансий швей. «Потребность работодателей в специалистах этой профессии очень высока. Поэтому в этом году организовали обучение по этой востребованной профессии. Будем дальше расширять это направление, используя имеющиеся возможности региональной службы занятости населения», – отметил министр.По словам представителя компании «БТК Групп» Татьяны Вальчак, работодатель готов предоставить жителям Саратовской области современные рабочие места с официальным трудоустройством, достойной заработной платой и хорошим социальным пакетом.«Услышала о предстоящих курсах в центре занятости, ждала их около двух месяцев, так как понимала, что здесь можно будет получить востребованную профессию, которая сейчас очень популярна. Никогда не шила, на обучение пришла, как говорится, «с нуля». На курсах нам дали очень много полезной информации. И, конечно, большой плюс - уже есть место работы», - поделилась слушательница курсов Елена Соловьева из Саратова.Гости мероприятия посетили кадровые центры «Работа России» по Ленинскому и Кировскому районам г. Саратова, ознакомились с форматами работы с клиентами службы занятости, на рабочем совещании обсудили перспективы профориентационной работы, взаимодействие с работодателями и образовательными организациями.